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Le PSG a-t-il été victime d'une injustice sur la main de Bukayo Saka ?

TJ
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Le PSG a-t-il été victime d'une injustice sur la main de Bukayo Saka ?

Une décision qui va forcément faire parler. Mais pas si illogique que ça : mené face à Arsenal (0-1), le Paris Saint-Germain aurait pu obtenir un penalty au quart d’heure de jeu. C’est exactement à la 16e minute de jeu qu’en ratant son dégagement dans la surface, Bukayo Saka a touché le ballon deux, voire trois fois de la main.

Malgré les sursauts de tous les joueurs parisiens, Daniel Siebert n’a pas indiqué le petit point blanc. L’arbitre allemand a tout simplement suivi le règlement de l’IFAB, dont la loi 12 stipule qu’il faut juger la caractère volontaire du geste. Or, dans cette situation Saka semble vraiment foirer son dégagement et donc voir le ballon rebondir sur ses main, dans un geste jugé donc complètement involontaire.

À montrer à tous ceux qui insultent l’arbitre

 

TJ

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