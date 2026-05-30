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L’Écosse raye le plus petit pays à participer au Mondial

MBC
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L’Écosse raye le plus petit pays à participer au Mondial

Écosse 4-1 Curaçao

Buts : Curtis (45e+1), Shankland (59e et 64e) et Christie (81e) pour la Tartan Army // Chong (17e) pour la Vague bleue

Expulsion : Locadia (38e) pour Curaçao.

Un avant-goût de la Coupe du monde. Avant de décoller pour les États-Unis, l’Écosse n’a fait qu’une bouchée de Curaçao. Face au plus petit pays du monde qualifié pour un Mondial, la Tartan Army avait pourtant mal commencé. Juste après le quart d’heure de jeu, l’attaquant de Sheffield United Tahith Chong déboule dans la surface écossaise et trompe le gardien de 43 balais Craig Gordon (1-0, 17e). Devant au tableau d’affichage, les Curaciens se sabordent tout seuls. L’avant-centre Jurgen Locadia est exclu pour un vilain coup de coude sur la tronche du pauvre Aaron Hickey (38e).

L’Écosse trop forte à 11 contre 10

En supériorité numérique, les Scottish se réveillent et domptent leur adversaire. Findlay Curtis égalise avant la pause d’une frappe soudaine (1-1, 45e+1). Au retour des vestiaires, Lawrence Shankland inscrit un doublé avant que l’excellent numéro 10 de Bournemouth Ryan Christie ne paraphe le succès des siens sur penalty (4-1, 81e). L’Écosse prend le plein de confiance avant de s’envoler pour le Mondial où elle affrontera le Brésil, le Maroc et Haïti. Défaits ce samedi après-midi, les joueurs de Curaçao affronteront quant à eux l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur.

On a hâte d’y être !

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MBC

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