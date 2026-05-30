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Moïse Kouamé avec le maillot du PSG à Roland-Garros

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Moïse Kouamé avec le maillot du PSG à Roland-Garros

Kouaméaméa. Sensation de la première semaine de Roland-Garros, Moïse Kouamé n’est pas qu’un prodige du tennis. Il est aussi un fan de football supporter du Paris Saint-Germain. Preuve en est, le natif de Sarcelles a déclaré ne pas souhaiter disputer son match du troisième tour pendant la finale de Ligue des champions face à Arsenal.

« Ô pour toi Moïse Kouamé, on va se casser la voix »

Opposé au Chilien Alejandro Tabilo en troisième rotation ce samedi après-midi, le tennisman de 17 ans devrait louper une partie de la rencontre, car son match n’a toujours pas commencé. En attendant d’entrer sur le court Suzanne-Lenglen, Moïse Kouamé s’est toutefois échauffé avec le maillot du Paris Saint-Germain.

Et si Paris et Kouamé gagnaient 3-0 ?

Arsène Wenger parie sur Arsenal

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