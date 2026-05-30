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En direct : l'avant-match de PSG-Arsenal

Par Mathis Blineau-Choëmet, avec Théo Denmat et Mathieu Rollinger à Budapest
2' 2 minutes
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En direct : l'avant-match de PSG-Arsenal

11h23 : Arsenal monte la sauce avec un trailer digne d’un film de Xavier Dolan. Ça se voit qu’ils ne sont pas habitués à jouer de tels matchs.

11h06 : Hier, les rues de Budapest étaient à la cause d’Arsenal. Bis repetita aujourd’hui ou alors les Parisiens vont se réveiller ?

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10h53 : En parlant de réveil, les joueurs du PSG sont sortis du lit à 9 heures ce matin. Au programme d’après les informations de Rmc Sport : un petit-déjeuner et une ultime séance vidéo. Les Parisiens déjeuneront sur les coups de 13 heures avant de s’enfiler une sieste. Le bus en direction de la Puskàs Arena de Budapest partira à 16 heures. Et vous, c’est quoi votre planning du jour avant la finale ?

10h16 : Le réveil a sonné, le lit est fait, le petit-déjeuner dégusté, le brossage de dent effectué. Et puis d’un coup, l’ennui gagne les pensées. La longue attente vient de commencer et le rythme cardiaque augmente tranquillement. Pour calmer vos pulsations, foncez découvrir les cinq clés tactiques de cette 71e finale de Ligue des champions. Testé et approuvé.

10h00 : Bonjour à tous ! On est à huit heures de l’engagement de PSG-Arsenal et certains comptent déjà les secondes. Vous êtes au bon endroit : tout ce qu’il faut savoir avant de plonger dans la finale sera compilé sur cette page.

La prose du maire de New York avant la finale PSG-Arsenal

Par Mathis Blineau-Choëmet, avec Théo Denmat et Mathieu Rollinger à Budapest

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