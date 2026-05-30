Jean-Pierre Rivère demande des comptes à l’OM

Rivère balance un torrent de reproches. Ce vendredi soir, Nice a sauvé sa peau. Grâce à une victoire en barrage d’accession face à Saint-Étienne, les Aiglons joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Ce dénouement heureux n’a pas empêché Jean-Pierre Rivère de pester en zone mixte contre… l’Olympique de Marseille. Ses reproches concernent l’arrivée de Grégory Lorenzi chez les Phocéens en tant que directeur sportif alors que celui-ci avait trouvé un accord au préalable avec le Gym.

Le président de Nice l’assure : « le contrat avec Lorenzi était signé. » « On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister », déclare Jean-Pierre Rivère dans des propos rapportés par RMC Sport. Quinze jours après cet accord, Grégory Lorenzi appelle le dirigeant niçois et demande à le voir.

Pour Rivère, Marseille savait

Jean-Pierre Rivère raconte cette rencontre : « Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet. Il vient me voir au bureau et me dit : “Président je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille.” Je lui ai dit : “Pour nous ce n’est pas neutre, je vais vous rappeler.” Je considère que Marseille s’exonère du contrat qu’on avait avec lui. »

D’après l’ami d’Eric Ciotti, Marseille connaissait l’existence du contrat entre Lorenzi et l’OGC Nice. « Ils le savent. Il n’a pas pu ne pas leur dire. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Greg Lorenzi serait le directeur sportif de l’OM. Mais il y a un club qui s’appelle l’OM, qui sait qu’on a un contrat signé, et s’ils ne savent pas je leur enverrai le contrat. Il faudra qu’on puisse discuter. Ce ne sont pas des pratiques qui se font. Quand vous avez quelqu’un qui a signé un contrat ailleurs, vous devez interrompre vos discussions. Je pensais sincèrement que l’OM discutait avec lui dans le cas où nous serions en Ligue 2, ce qui était une possibilité du contrat et ça ne me choquait pas. Je crois qu’ils lui ont signé son contrat. On discutera avec Marseille. »

Affaire sensible, affaire à suivre.

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