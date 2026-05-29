Le Barça frappe un premier gros coup sur le mercato

La place de Lamine Yamal en danger ? C’était attendu depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Anthony Gordon portera les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Le club blaugrana a annoncé l’arrivée de l’ailier anglais, ce vendredi soir. Le désormais ex-Magpie s’est engagés en Catalogne pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2031.

A new force joins our rhythm. Anthony Gordon is culer 💙❤️ pic.twitter.com/v5UefCfUme — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026

Auteur de la réduction du score lors du choc entre les deux clubs à l’automne dernier en Ligue des champions, Gordon avait tapé dans l’œil de la formation d’Hansi Flick. Un transfert estimé à 70 millions d’euros plus dix de bonus pour le meilleur buteur de son club lors de la saison écoulée.

L’Atlético n’avait pas fait d’offre ?