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Le Barça frappe un premier gros coup sur le mercato

TB
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Le Barça frappe un premier gros coup sur le mercato

La place de Lamine Yamal en danger ? C’était attendu depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Anthony Gordon portera les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Le club blaugrana a annoncé l’arrivée de l’ailier anglais, ce vendredi soir. Le désormais ex-Magpie s’est engagés en Catalogne pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2031.

Auteur de la réduction du score lors du choc entre les deux clubs à l’automne dernier en Ligue des champions, Gordon avait tapé dans l’œil de la formation d’Hansi Flick. Un transfert estimé à 70 millions d’euros plus dix de bonus pour le meilleur buteur de son club lors de la saison écoulée.

L’Atlético n’avait pas fait d’offre ?

TB

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