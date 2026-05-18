Hansi Flick prolonge avec le Barça

On l’attendait, c’est fait. Alors qu’il avait affirmé au mois de mars que le FC Barcelone serait le dernier club de sa carrière d’entraîneur, Hansi Flick vient de prolonger son bail en Catalogne pour une année supplémentaire. Depuis ce lundi, le technicien allemand est désormais lié avec les Blaugranas jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

We’ll enjoy two more years of the best football. pic.twitter.com/OvUaPdGBkM — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

Une C1 à aller chercher

Tout juste auréolé de son deuxième titre de champion d’Espagne (en deux ans), Flick s’est déclaré « très reconnaissant envers le club de pouvoir continuer à l’entraîner jusqu’en 2028. » Son objectif sera évidemment d’aller chercher une Ligue des champions (qu’il a déjà remportée avec le Bayern Munich), avec un effectif qu’il a bâti pour l’avenir, mais sans Robert Lewandowski, lequel a annoncé, à 37 ans, son départ du club en fin de saison.

Pour le jeu de mots, Flick pourrait quand même tenter une toute dernière pige à l’Inter Miami.

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