Ruben Kluivert a dû filer à l’hôpital à la pause de Lyon-Lens

3-0, c’en était trop pour Ruben Kluivert. Sorti à la pause face au RC Lens (0-4), le défenseur lyonnais a posté un message sur ses réseaux sociaux indiquant qu’il avait subi un pneumothorax lors de la dernière rencontre de championnat des Gones cette saison. Remplacé par Roman Yaremchuk, pour un changement qui avait au premier abord des allures de choix tactique, Kluivert a en réalité filé à l’hôpital pour être hospitalisé à la suite d’un problème de santé.

Un message rassurant

« J’ai dû passer la nuit à l’hôpital après avoir subi un léger pneumothorax pendant le match. Heureusement, ça va déjà mieux. Un immense merci pour tous vos messages, votre soutien et votre amour. Et surtout, merci aux supporters pour cette saison incroyable », a indiqué Kluivert sur son compte Instagram. Une première saison qui se finit de la moins belle des façons pour le fils de Patrick, arrivé l’été dernier des Pays-Bas. Plus de peur que de mal pour le Néerlandais, qui a pu regagner son domicile.

Tout est bien qui finit bien.

Les clubs français qualifiés pour la Coupe d’Europe