Le communiqué du FC Nantes après les incidents de la Beaujoire

Tel un communiqué d’après-guerre. Par le biais d’un communiqué, Le FC Nantes a répondu à l’envahissement de terrain de ses supporters survenu à la 22e minute de la rencontre face à Toulouse : « Les valeurs du club, son histoire et son identité ne sauraient être bafouées par de tels actes et comportements. »

La LFP se penchera sur le dossier le 27 mai

Le club précise également qu’« un stade de football doit demeurer un lieu populaire, festif et sécurisé pour tous ». Une réponse classique qui ne devrait pas, sans trop nous avancer, calmer la colère de la Beaujoire, alors que le club vivra sa première saison en deuxième division depuis 2009. De son côté, la LFP a placé le dossier en instruction et statuera sur le dossier le 27 mai.

📄 Communiqué Officiel du Club. — FC Nantes (@FCNantes) May 18, 2026

Pour ne rien arranger à la situation du club, dans une interview accordée à L’Équipe, Vahid Halilhodžić a profité de ses derniers instants dans le bourbier nantais pour dézinguer son président Waldemar Kita en évoquant les raisons ayant conduit à la chute du FCN : « Bien sûr, le président est responsable de pas mal de choses, mais il faut changer radicalement. Et que Nantes retrouve ses valeurs. Il faut un responsable pour s’occuper du sportif. » Une belle façon d’accuser le fantôme du 17 mai, sans mâcher ses mots.

Vahid : Jedi contre l’empire Kita.

FC Nantes : tout est chaos