Et si Bruno Genesio restait au LOSC ?

Sera-t-il la prolongation surprise du board lillois ? Alors que le LOSC vient de décrocher une miraculeuse qualification pour la prochaine Ligue des champions, le technicien des Dogues, Bruno Genesio, a laissé planer le doute sur une potentielle prolongation de son aventure dans le Nord.

« Il est prévu qu’on fasse un bilan avec le président, entre autres, on verra, tout est envisageable », a-t-il annoncé en conférence d’après-match. Alors que RMC annonçait, il y a quelques semaines, des discussions entre Olivier Létang et Thiago Motta pour prendre la suite de l’ancien technicien lyonnais, ce dernier ne semble pas décidé à laisser tomber son tablier aussi facilement.

Genesio dans l’attente de réponses

« J’ai besoin d’avoir des réponses, des évolutions aussi peut-être, savoir ce qu’il est possible de faire au LOSC. » Des réponses, voilà donc ce qu’il faudra à Genesio pour envisager son avenir au Domaine de Luchin. Un avenir d’autant plus incertain que nombre de ses joueurs pourraient quitter le LOSC en fin de saison, au terme de leurs contrats ou simplement par envie d’ailleurs. C’est notamment le cas d’Olivier Giroud, qui a annoncé des discussions avec les Dogues pour poursuivre l’aventure lilloise la saison prochaine.

Dans le nord tu pleures deux fois : la première en arrivant, et la deuxième parce que tu ne veux plus repartir.

Une grande première pour les rivaux Lille et Lens