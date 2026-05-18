Beye : « La Ligue Europa, il faut la respecter »

Un beau lot de consolation. L’OM termine cinquième de Ligue 1 grâce à sa victoire sur Rennes dimanche soir (3-1). Le club phocéen jouera donc la Ligue Europa la saison prochaine. « On est à deux points (de Lille, directement qualifié pour la Ligue des champions), on pourrait avoir des regrets, mais à la fin des 34 journées, on a les points qu’on a », commentait Habib Beye au micro de Ligue 1+.

L’entraîneur marseillais préfère voir le verre à moitié plein après une fin de saison extrêmement tendue : « Il ne faut jamais galvauder une Coupe d’Europe. Ce n’était pas simple de faire une qualification en Ligue des champions deux années de suite. On est cinquième, il faut assumer. Et il faut surtout apprécier le fait qu’on est en Coupe d’Europe. »

Marseille avait d’ailleurs vibré lors de la dernière participation de son club en Ligue Europa, avec un parcours jusqu’en demi-finales en 2024. « Quand on voit les équipes qu’il y a dans cette compétition, la Ligue Europa, il faut la respecter. Elle n’est pas simple et elle n’est pas donnée à tout le monde. Notre réalité aujourd’hui, c’est d’être cinquième de Ligue 1. C’était important de marquer positivement cette fin de saison. Ce qui m’a plu (ce soir), c’est cet esprit d’équipe, cette révolte collective et cette envie de travailler ensemble pour aller chercher un objectif qui était précieux pour le club. »

En revanche, on ne sait pas si lui sera encore là pour la jouer.

Les clubs français qualifiés pour la Coupe d’Europe