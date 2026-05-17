Estéban Lepaul sacré meilleur buteur de Ligue 1

Home sweet home. Le titre de meilleur buteur de Ligue 1 revient cette saison à Estéban Lepaul. L’attaquant du Stade rennais a dominé la concurrence avec 21 buts en 34 matchs joués. Il était plutôt serein avant cette dernière journée : son principal rival, Mason Greenwood, accusait quatre pions de retard et l’Anglais est resté muet face au SRFC.

Un multiplex sans un but du Top Scoreur de Ligue 1 ? Naaan 𝑬𝒔𝒕𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑳𝒆𝒑𝒂𝒖𝒍 surgit pour redonner un léger espoir aux Rennais 🔴⚫#OMSRFC pic.twitter.com/PX26eOvAu1 — L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026

Au classement final, Lepaul devance le Strasbourgeois Joaquín Panichelli (16), qui a manqué la fin de saison à cause d’une blessure, le Marseillais Mason Greenwood (16) et le Monégasque Folarin Balogun (13).

Lepaul entretient une belle tradition : depuis la saison 2018-2019, le titre de meilleur buteur est toujours revenu à un joueur français. Kylian Mbappé a régné sans partage jusqu’en 2024, et Ousmane Dembélé avait pris le relais la saison passée.

Vive la République, vive la France !

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