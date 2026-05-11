Jeudi, Estéban Lepaul regardera le 20 heures « comme tous les soirs »

Un fanatique de Gilles Bouleau ? Une nouvelle fois décisif lors de la victoire de Rennes contre le Paris FC (2-1), Estéban Lepaul continue de faire parler de lui avant l’annonce, jeudi soir, de la liste de Didier Deschamps pour le prochain Mondial. En zone mixte, l’attaquant de 26 ans a reconnu ne pas avoir reçu de préconvocation pour la Coupe du monde, indiquant qu’il « ne s’attend à rien ».

Malgré tout, Lepaul sera devant sa télé, puisque suivre le journal présenté par l’illustre Gilles Bouleau fait déjà partie de sa routine. « Je regarde le 20 heures, ça ne changera pas d’habitude », a-t-il indiqué, en ajoutant qu’il allait « passer une soirée tranquille ».

Le Vélodrome, dernier combat

Dernière bataille avant la fin de saison : un match face à un Olympique de Marseille malade, mais victorieux face au Havre ce week-end (0-1). Une rencontre que l’ancien Angevin attend avec impatience, lui qui sait que l’ambiance du Vélodrome est « ce qui peut se faire de mieux ». Un match « incroyable » pour des Rennais « qui ne pouvaient pas rêver mieux pour cette fin de saison » selon le meilleur buteur du championnat. Des pop-corns, une fin en apothéose et un mariage pour Lepaul (plutôt qu’un Mondial) ?

Sur un malentendu, ça peut marcher.

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