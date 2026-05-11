S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

La belle tradition de Pedri et son père après chaque sacre du Barça

TC
Réactions
La belle tradition de Pedri et son père après chaque sacre du Barça

La tradition est respectée. Ce n’est pas le tireur attitré du Barça, mais lors de chaque sacre des Blaugranas, Pedri s’essaie à un penalty après la rencontre. Un hommage qu’il partage avec son papa, Fernando Gonzalez, et qu’il a une nouvelle fois réitéré après le sacre des Catalans en Liga. Pedri sur le point de penalty et son papa dans les buts : un beau clin d’œil à la carrière du père du joueur, autrefois gardien dans un club local.

Un hommage à son grand-père

Au-delà du penalty qui rappelle les années où le père de Pedri gardait les cages, c’est surtout un hommage au grand-père du joueur, décédé. Ce décès avait poussé Fernando Gonzalez à arrêter le football. Après le sacre, Pedri a également eu une pensée pour son entraîneur, Hansi Flick, qui a lui aussi perdu son père avant la rencontre : « Ce titre de champion est dédié à Hansi Flick et à la perte de son papa survenue aujourd’hui. Que son père repose en paix. »

Pierrick Capelle avait la même tradition mais il n’a pas pu la respecter depuis 2010 et le titre de champion de CFA 2 avec Avion.

João Cancelo signe un record inédit

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.