La belle tradition de Pedri et son père après chaque sacre du Barça

La tradition est respectée. Ce n’est pas le tireur attitré du Barça, mais lors de chaque sacre des Blaugranas, Pedri s’essaie à un penalty après la rencontre. Un hommage qu’il partage avec son papa, Fernando Gonzalez, et qu’il a une nouvelle fois réitéré après le sacre des Catalans en Liga. Pedri sur le point de penalty et son papa dans les buts : un beau clin d’œil à la carrière du père du joueur, autrefois gardien dans un club local.

Keeping the tradition alive 🥹🏆 Every time Pedri wins a trophy, he takes a penalty against his dad 🥅 Pedri’s father, Fernando, was once a local goalkeeper but gave up football after the passing of his own father 😔 To pay tribute to him, Pedri always takes a penalty against… pic.twitter.com/lNWcDN5lQn — 433 (@433) May 10, 2026

Un hommage à son grand-père

Au-delà du penalty qui rappelle les années où le père de Pedri gardait les cages, c’est surtout un hommage au grand-père du joueur, décédé. Ce décès avait poussé Fernando Gonzalez à arrêter le football. Après le sacre, Pedri a également eu une pensée pour son entraîneur, Hansi Flick, qui a lui aussi perdu son père avant la rencontre : « Ce titre de champion est dédié à Hansi Flick et à la perte de son papa survenue aujourd’hui. Que son père repose en paix. »

Pierrick Capelle avait la même tradition mais il n’a pas pu la respecter depuis 2010 et le titre de champion de CFA 2 avec Avion.

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