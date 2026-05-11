Quand Lamine Yamal et Kylian Mbappé commentent le Clásico

Les absents ont toujours tort. Alors que Lamine Yamal et Kylian Mbappé, tous les deux blessés, étaient forfaits pour le Clásico qui a vu le FC Barcelone triompher du Real Madrid (2-0) et remporter pour la 29e fois de son histoire la Liga, un hommage spécial leur a été rendu.

[📺 LIVE] 🏆 #EuropeArena 👀 Dispositif historique sur beIN SPORTS, votre match sera commenté par Lamine et Kylian ! pic.twitter.com/y3pD6ND8P0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 10, 2026

En effet, Benjamin Da Silva et Omar da Fonseca, commentateurs de la rencontre sur beIN Sports, ont décidé d’enfiler des masques à l’effigie des deux joueurs et de faire l’avant-match avec. Un hommage qu’a certainement vu « Kyks » puisqu’il a publié une story sur ses réseaux sociaux où il regardait le match sur beIN Sports.

On attend toujours la réaction de Yamal.

Barcelone bastonne le Real pour remporter la Liga