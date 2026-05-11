La belle communion entre Hansi Flick et ses joueurs

Une journée chargée en émotions.

Bien présent sur le banc barcelonais ce dimanche soir à l’occasion du Clásico, Hansi Flick avait appris quelques heures auparavant la disparition de son père. Une minute de silence a été respectée au Camp Nou, et le technicien allemand a laissé toute son émotion ressortir à la fin de la partie, remportée 2-0 par ses protégés. Ému aux larmes au moment de récupérer son trophée de champion d’Espagne, Flick a ensuite été célébré par l’ensemble de son groupe.

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« Je n’oublierai jamais cette journée. Merci aux supporters. Je suis tellement heureux. Nous le méritons », a déclaré Flick auprès du diffuseur. Au micro de Movistar Plus, Pedri a également eu une attention pour son entraîneur : « Ce titre de champion est dédié à Hansi Flick et à la perte qu’il a subie aujourd’hui. Que son père repose en paix. C’est pour lui, au paradis. On veille sur Hansi. »

La belle histoire peut se poursuivre.

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