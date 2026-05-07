Hansi Flick et le Barça, c'est une affaire qui roule

Barcelone assure ses arrières. Tout proche de remporter son 29e championnat d’Espagne, le club catalan devrait poursuivre l’aventure avec son entraîneur Hansi Flick. Selon Fabrizio Romano, le coach allemand a informé sa direction de son envie de prolonger son contrat. Les discussions avec son agent, Pini Zahavi, devraient prendre fin cette semaine, avec à la clé un nouveau bail jusqu’en juin 2028 avec une année en option, ou jusqu’en juin 2029.

À la quête du Graal

Ça fait une éternité que le Barça n’a pas remporté la coupe aux grandes oreilles, la MSN était encore réunie. Et c’est déjà le seul trophée qui manque à l’Allemand à Barcelone. Un championnat et probablement un deuxième dans les jours à venir, deux Supercoupes d’Espagne et une Coupe d’Espagne, Hansi Flick n’a toujours pas remporté la plus belle des compétitions de club avec Barcelone.

En même temps, il n’a pas le même Lewandowski qu’avec le Bayern en 2020. Après avoir échoué en demi-finales la saison passée contre l’Inter Milan et en quarts face à l’Atlético, cette saison, il ne lui manque que ce trophée pour finir le jeu une deuxième fois.

Catalogne Qualität !

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