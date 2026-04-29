Le spectateur coupable d’insultes racistes envers Rashford prend cher

Ces personnes n’ont rien à faire dans un stade. Et ça tombe bien, elles n’y sont plus les bienvenues ! Ce mercredi, le tribunal provincial d’Oviedo a condamné un spectateur accusé d’avoir proféré des insultes racistes envers Marcus Rashford. Reconnu coupable d’« atteinte à la dignité humaine pour des motifs racistes », l’homme a été condamné à neuf mois de prison, rapporte le Mundo Deportivo. De plus, il ne pourra pas se rendre dans un stade de football, quelle que soit la division, pendant trois ans.

Un pas dans la bonne direction

Il s’agit de la 11e condamnation pour de tels faits depuis 2020 en Espagne, où ce genre d’acte est encore fréquent. Pour éradiquer le problème, La Liga s’engage à lancer des poursuites à chaque cas de racisme dans un stade. L’un des derniers cas qui a beaucoup fait parler s’est déroulé lors du match amical entre l’Espagne et l’Égypte, où plusieurs « supporters » avaient chanté « Qui ne saute pas est musulman ».

Bravo à l’Espagne au moins pour la réaction.

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