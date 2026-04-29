Aux Pays-Bas, une rencontre va devoir reprendre pour 42 secondes

Certains chipotent vraiment pour pas grand-chose. Les petits clubs amateurs de Zwolle et Hengelo devront rejouer 42 secondes de leur match, à la suite d’une erreur d’arbitrage. Tout remonte au 18 avril, lorsque les deux équipes s’affrontaient dans un match spectaculaire soldé par un 3-3.

Jusqu’ici tout allait bien, mais dans les derniers instants de la rencontre, Monsieur l’arbitre Fijke Hoogendijk a décidé de sanctionner une seconde fois un attaquant de Zwolle, mais a oublié de l’exclure du terrain.

WVF laat overwinning glippen na rode kaart in Hengelohttps://t.co/QWKC91rY7m pic.twitter.com/0SlVdVA2pD — WVF (@vvwvf) April 19, 2026

Un petit imbroglio

Zwolle a donc terminé les 42 dernières secondes du match avec un joueur en trop sur le terrain. Une situation que l’arbitre néerlandais tente d’expliquer au média De Stentor : « C’est très regrettable, et cela ne m’était jamais arrivé en près de 20 ans de carrière. Cela prouve simplement que nous sommes tous des humains et que les erreurs arrivent. » Dans l’idée, l’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais selon le règlement, Zwolle est contraint de rejouer son match et va faire plus d’une heure de transport pour rejoindre le stade.

En 42 secondes, il peut s’en passer des choses.

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