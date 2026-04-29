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Non, l’arbitre d’Angers - PSG n’a pas fait d’erreur

EM
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Non, l’arbitre d’Angers - PSG n’a pas fait d’erreur

Et si ses parents l’avaient appelé Casper Peter, le but aurait-il été accordé ? Lors de la 31e journée opposant le SCO Angers et le PSG, l’Angevin Amine Sbaï s’est vu refuser son but à cause d’une position de hors-jeu très très très limite de l’attaquant angevin Prosper Peter. Une décision contestée par les Angevins.

Une décision, certes lunaire, mais confirmé

La Direction de l’arbitrage de la FFF a analysé la situation et a livré son rapport, ce mercredi. « L’analyse de la situation ne permet pas d’exclure avec certitude l’interférence de l’Angevin Peter sur la capacité d’intervention du Parisien Zabarnyi. Or, la loi 11 précise qu’“un joueur en position de hors-jeu doit être sanctionné lorsqu’il effectue une action évidente qui influence clairement la capacité d’un adversaire à jouer le ballon”. Par conséquent, la décision de refuser le but en sanctionnant le hors-jeu ne peut pas être considérée comme une erreur manifeste au sens des lois du jeu. »

Fin de la polémique. On passe à autre chose.

Le PSG fait un pas vers le titre à Angers

EM

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