- Ligue 1
- J31
- Angers-PSG
En direct : Angers - PSG (0-1)
🟨 Carton jaune pour Gonçalo Ramos.
Dommage pour le suspense, car Angers ne faisait pas un mauvais début de partie.
⚽ KANG-IN LEE POUR LE 1-0 ! SUPERBE OUVERTURE DE BERALDO POUR HAKIMI QUI S'EMPALE SUR KOFFI, MAIS LEE EST À L'AFFUT ET FAIT DANSER LA DÉFENSE !
Barcola ! Le double B n'a pas pu enchaîner.
Ce qu'inflige Ekomié à Hakimi depuis l'entame, c'est quelque chose. Malheureusement pour lui, le drapeau se lève cette fois-ci.
Combien de passes en retrait pour Kang-in Lee aujourd'hui ?
OOOOH L'OCCASE ANGEVINE AVEC CETTE ACCÉLÉRATION D'EKOMIÉ ! Il a réussi à prendre le dessus sur Hakimi, mais la frappe de Sbaï est contrée.
ALLEZ FEU LES COPAINS !
On rappelle que cette 31e journée est dédiée à la lutte contre TOUTES les formes de discrimination. Malheureusement toujours d'actualité.
Sanctions à suivre pour ce spectacle pyrotechnique mis en place par le club local ?
Merci à Ligue 1+ pour cette nouvelle pensée à Christophe Gleizes. On n'oublie pas.
Rien de révolutionnaire non plus du côté du SCO, qui va nous offrir un bon 5-3-2 en espérant que Gonçalo Ramos et Bradley Barcola se fracassent les dents dessus. D'ailleurs, l'immense Hervé Koffi est bien titulaire.
Sans surprise, Paris fait tourner, avec du Illya Zabarnyi, du Lucas Hernandez, du Senny Mayulu, du Lucas Beraldo (dans l'entrejeu, encore une fois), du Kang-in Lee ou encore du Gonçalo Ramos. Sur le banc figurent donc Kvara, Dembouz, Désiré Doué, Nuno Mendes et João Neves. Rien que ça.
SALUT LES FOUS DU BUS ! À trois jours de se taper le Bayern, le PSG est en déplacement dans l'enfer du stade Raymond-Kopa, alors que son poursuivant, Lens, n'a pris qu'un point vendredi à Brest. C'est dommage pour le suspense, mais la Ligue 1 peut presque être pliée ce soir, et on va suivre ça ensemble. Vamos ?
🟨 Carton jaune pour Gonçalo Ramos.
⚽ KANG-IN LEE POUR LE 1-0 ! SUPERBE OUVERTURE DE BERALDO POUR HAKIMI QUI S'EMPALE SUR KOFFI, MAIS LEE EST À L'AFFUT ET FAIT DANSER LA DÉFENSE !
Angers SCO
Paris Saint-Germain
Par Jérémie Baron