En direct : Angers - PSG (0-1)

SALUT LES FOUS DU BUS ! À trois jours de se taper le Bayern, le PSG est en déplacement dans l'enfer du stade Raymond-Kopa, alors que son poursuivant, Lens, n'a pris qu'un point vendredi à Brest. C'est dommage pour le suspense, mais la Ligue 1 peut presque être pliée ce soir, et on va suivre ça ensemble. Vamos ?