Robin Risser meilleur coiffeur que showman

Il a peut-être tout donné pendant la célébration de la Coupe de France. Petit nouveau du groupe France pour le Mondial, Robin Risser a eu droit à son traditionnel bizutage avec les Bleus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça n’a pas l’air d’être son exercice préféré.

D’abord « sincèrement reconnaissant » envers le groupe dans son discours, il s’est ensuite lancé dans sa performance vocale. Sur « Meuda » de Tiakola (un message pour forcer un transfert à l’Ajax ?), le portier s’est ainsi lancé dans une timide interprétation du son dans une petite ambiance et sur un faux rythme. On notera quand même les applaudissements nourris à la fin.

On espère qu’il fera mieux les coupes de cheveux cet été quand même.

Rayan Cherki se fait gentiment tirer les oreilles