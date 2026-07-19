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Jules Koundé n'aime pas les petites finales

JD
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Jules Koundé n'aime pas les petites finales

Six minutes de jouées, beaucoup plus à dire. Entré dans le temps additionnel de la petite finale perdue par les Bleus face à l’Angleterre (4-6), Jules Koundé n’a pas mâché ses mots une fois en zone mixte : « À titre personnel, je pense que [la petite finale] c’est un match qui ne devrait pas se jouer, car c’est très difficile en tant que compétiteur de le disputer après s’être préparé pour un seul objectif, la finale. »

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Le défenseur du FC Barcelone concède cependant que sur un rendez-vous pareil, les joueurs « se doi[vent] de faire mieux » et que le vestiaire est déçu « de terminer sur une deuxième défaite et de ne pas avoir pu offrir une victoire au coach ». Cela dit, il estime que « globalement, [les Bleus ont] laissé une image positive et les gens ont pris plaisir à nous voir jouer, mais terminer comme ça nous laisse un goût amer. »

Allez, place aux vacances maintenant.

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JD

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