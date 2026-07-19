On connaît enfin la durée officielle de la mi-temps de la finale

Vivement la fin du cirque. On le savait, le show de la mi-temps de la finale entre l’Espagne et l’Argentine devait durer plus que la sacro-sainte durée de quinze minutes montre en main. En même temps, en ayant booké un tel parterre de stars internationales (Shakira, BTS, Justin Bieber, sans oublier l’influenceur états-unien iShowSpeed, entre autres) difficile de se limiter à si peu de temps pour permettre à chacun de briller.

Deux tiers de show, un tiers de logistique

À quelques heures du coup d’envoi, les sélections argentine et espagnole se sont vues signifier que la pause durerait au maximum 17 minutes, découpées entre 11 minutes de show et 6 minutes de montage/démontage de la scène placée sur le rectangle vert. Selon Marca, la pelouse aura même le temps d’être arrosée avant la reprise, une requête que l’Espagne avait ardemment défendue.

En même temps, avec l’augmentation du nombre de pauses obligatoires décidée par la FIFA, on n’est plus à deux minutes près.

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