IShowSpeed, le ridicule à toute vitesse

Comme tous les business, le football a ouvert grand sa porte aux influenceurs. Parmi eux, l'excessif IShowSpeed,qui se donne en spectacle à la moindre occasion. Bien plus passionné par les projecteurs et le buzz que par le foot en lui-même, il a découpé Kaká lors d'un match caritatif ce vendredi. Un poison, qui n'en est pas à son premier coup.

2,5 millions de followers sur Twitter. 15,4 millions d’abonnés sur Instagram. 23 millions sur YouTube, autant sur TikTok. Incontestablement, le phénomène IShowSpeed déferle sur toutes les plateformes. Le teenager de dix-neuf ans a percé il y a déjà plusieurs années, comme beaucoup d’autres, en jouant à des jeux vidéo depuis sa chambre à Cincinnati. Son intérêt pour le soccer et sa communauté XXL lui ont ensuite permis d’en sortir, jusqu’à côtoyer les plus grands. Fidèle à lui-même, le vidéaste a donc débarqué dans la sphère footballistique avec fracas en criant à la moindre occasion et en exagérant chaque situation. Difficile à supporter pour ceux qui aiment véritablement ce sport.

Tout pour le buzz

Vendredi, Speed s’est à nouveau donné en spectacle sur la pelouse du stade Ahmed Bin Ali au Qatar. Le gamin qu’il est aurait pu tout simplement kiffer et profiter de l’occasion offerte par ce match caritatif pour prendre son pied avec Eden Hazard, Didier Drogba ou encore David Villa. Mais non : puisqu’il faut toujours faire dans l’excès pour que l’on parle encore plus de lui, il a tapé un sprint de 30 mètres pour asséner un tacle par-derrière totalement stupide sur Kaká (sans gravité, heureusement). Le genre d’interventions totalement à côté de la plaque dans une rencontre caritative, l’influenceur pétant évidemment un câble devant le carton jaune sorti par l’arbitre. Tout pour les caméras…

Nothing to see here, just Speed tackling Ballon d’Or winner Kaká 😬 🎥 IG/Portwrld pic.twitter.com/zF1BR5MMmX — 433 (@433) February 24, 2024

Au cours de son séjour au Qatar, l’Américain a également eu l’occasion de demander à Drogba s’il était « le père de Pogba », d’embrasser la jambe gauche de Roberto Carlos, de recevoir un vrai faux suppositoire avant le match ou de supplier Arsène Wenger de ne pas sortir du terrain avec un jeu d’acteur digne des pires séries Z. Un vaste cirque, que le monde du foot entretient en remettant régulièrement des pièces dans la machine infernale. Tout ça pour des vues, des likes et la conquête d’un public jeune. Finale de la Coupe du monde, cérémonie du Ballon d’or : ce fan de Cristiano Ronaldo a désormais son rond de serviette partout où il faut être. Regrettable quand il s’en sert pour gueuler comme un veau, geindre et faire semblant de pleurer au théâtre du Châtelet en voyant le Ballon d’or 2023 remis à Lionel Messi. Les excès en tous genres sont sa marque de fabrique, lui qui a d’ailleurs été banni par Twitch pour des propos sexistes. Et bien entendu, l’attention se porte sur ses pitreries plutôt que sur le jeu ou sur ceux qui le méritent vraiment. Aussi agaçant qu’affligeant, pour un football qui n’a franchement pas besoin de ce genre d’individus. Sans parler de son talent face au but…

Ishowspeed misses an open goal pic.twitter.com/QHSlyK2gNy — ClipsCarnage (@ClipsCarnage) February 23, 2024