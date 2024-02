Le tacle assassin du Youtubeur Speed sur Kaká dans un match caritatif

Influtacleur.

Au milieu de Roberto Carlos, Didier Drogba ou Kaká, quelques Youtubeurs inconnus des amateurs du football des années 2000, mais qui parlent bien plus à la nouvelle génération que les joueurs à la retraite, étaient invités au stade Ahmad ben Ali, au Qatar, pour un match caritatif. Alors que l’on comptait également la présence d’Eden Hazard, Arsène Wenger, Claude Makélélé ou Antonio Conte, les yeux de certains étaient rivés sur IShowSpeed, un streamer hyperactif et controversé. Déjà remarqué lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or pour ses vidéos où il se payait la tête de quelques footeux, le fan invétéré de Cristiano Ronaldo – qui ne rate aucune occasion d’imiter sa célébration – s’est, cette fois, illustré pour un tacle dévastateur sur Kaká.

🚨| WATCH: SPEED JUST SLIDE TACKLED KAKA FROM THE BACK 😭😭😭😭 pic.twitter.com/OxzvAO8RFB — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) February 23, 2024

Complètement incontrôlable, le Youtubeur aux 23 millions d’abonnés s’est jeté les deux pieds décollés sur le Brésilien de 41 ans. Ce dernier s’est relevé sans encombre et a pu se réjouir de l’énorme loupé de son bourreau dans la foulée. Celui que ses fans surnomment « Speed » n’a pas réussi à contrôler le ballon, face au but vide, sur une offrande d’Eden Hazard. Le plus jeune des retraités avait auparavant déposé Claude Makélélé grâce à un long raid solitaire plein axe.

🚨| WATCH: SPEED JUST MISSED AN OPEN GOAL 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ZsV6yjXiM5 — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) February 23, 2024

De quoi rappeler qu’on va encore au stade pour les footballeurs.