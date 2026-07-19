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Un joueur du Holstein Kiel se fait découper par un boucher gallois pendant un match amical

JD
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Un joueur du Holstein Kiel se fait découper par un boucher gallois pendant un match amical

Un match amiquoi ? Ce qui est sûr, c’est que Ben Cabango et Kasper Davidsen ne partiront pas en vacances ensemble. Pourtant, le défenseur de Swansea et le milieu du Holstein Kiel s’étaient retrouvés en Autriche, où leurs clubs respectifs effectuent leur stage de présaison.

Sur la pelouse du Grenzlandstadion de Kufstein, dans le Tyrol, les deux équipes ont ferraillé sec pour finalement se séparer sur un score nul (2-2). Mais l’image que l’on retiendra de la première mi-temps, c’est cette intervention de Cabango sur son vis-à-vis, dont les images se passent de commentaire.

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Fort heureusement, Kasper Davidsen a anticipé le geste de l’international gallois (16 sélections) et s’en sort avec une belle frayeur. Son vis-à-vis a quant à lui pu continuer la rencontre sans avoir écopé de la moindre sanction.

En tout cas, ça fait plaisir d’avoir des nouvelles de M. Tantashev.

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JD

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