Aurélien Tchouaméni : « déçu de ne pas avoir gagné pour la dernière du coach »

« Mea culpa ». Même s’il n’a pas participé à la débâcle des Bleus face à l’Angleterre (4-6) ce samedi soir en petite finale du Mondial 2026, Aurélien Tchouaméni a été choisi par la FFF pour aller répondre aux questions de M6 après la rencontre.

Au nom du groupe, le milieu de terrain du Real Madrid s’est dit « déçu par la défaite. On avait envie de gagner ce dernier match pour le coach. » Tchouaméni reconnaît que les Bleus n’ont pas « montré [leur] meilleur visage, surtout en début de match » et invoque « la défaite en demi-finale » contre l’Espagne, après laquelle il était « difficile de se remettre la tête à l’endroit », pour justifier le non-match de ses partenaires en première période.

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« Le coach a fait un discours exceptionnel »

Lors de son deuxième arrêt, en zone mixte cette fois-ci, celui qui n’a pas vécu un Mondial facile a évoqué la « honte en tant qu’équipe » qui habitait ses partenaires en rentrant au vestiaire à la mi-temps. Avant de révéler que Didier Deschamps « a fait un discours exceptionnel à la mi-temps pour permettre à tout le monde de se reconcentrer ». Malheureusement insuffisant pour renverser la vapeur.

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Vivement le docu de 52 minutes en immersion avec les Bleus pour connaître le contenu de ce dernier coup de gueule.

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