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Les notes des Bleus contre l’Angleterre

Par Ulysse Llamas
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Les notes des Bleus contre l’Angleterre

Dans un foutoir pas possible, Didier Deschamps et les Bleus ont récolté la médaille en chocolat du Mondial américain. D’un côté, les Bleus ont été malmenés et invisibles face à l’Angleterre (4-6) et ont gâché leur Coupe du monde. De l’autre, ils ont offert un joyeux bordel aux éveillés du samedi soir.

Les notes de la première période des Bleus

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Mike Maignan

Dans un Crunch, il faut toujours manger un bon Rice. Il faut s’arrêter avant l’indigestion.

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Malo Gusto

À un péage, il y toujours la voiture qui passe rapidement avec le badge et celle qui s’engueule pendant cinq minutes pour trouver la carte bleue. Malo Gusto est la deuxième.

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Ibrahima Konaté

Le Real Madrid a misé sur le mauvais cheval.

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Maxence Lacroix

Et la bannière, surtout.

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Theo Hernández

Même Samuel Umtiti a sorti une meilleure mi-temps.

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Warren Zaïre-Emery

Avec un nom qui le prédestinait à jouer comme Mobutu, il a été aussi seul que son compère en attaque.

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Adrien Rabiot

Il faudra enlever ses actions du soir dans le documentaire de M6, L’Épopée des Bleus.

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Michael Olise

Il joue au ralenti pour laisser les photographes réaliser les flous plus rapidement.

https://www.instagram.com/p/Daak4MIgt_6/

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Rayan Cherki

Un grand joueur.

 

 

De petite finale.

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Désiré Doué

Il va vite devoir écrire une lettre aux Français. Allô Bernard Cazeneuve.

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Kylian Mbappé

Sympa, il laisse Just Fontaine tranquille quatre ans de plus.

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Les notes de la deuxième période

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Mike Maignan

Il n’a même pas réussi à arrêter le penalty, rien ne va plus.

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Malo Gusto

Même l’arbitre n’a pas suivi ses allers-retours. Remplacé par Jules Koundé (90e +1), en pleine forme.

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Dayot Upamecano

Qui se souvient de l’époque où Didier Deschamps hésitait entre Upamecano et Konaté ?

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Maxence Lacroix

Le défenseur central des médaillés en chocolat de la Coupe du monde, ça vaut au moins 125 millions en Premier League, non ?

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Lucas Digne

Officiel : sous les yeux de sa famille, Lucas Digne quitte le Paris FC. Il est transféré au PSG.

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Warren Zaïre-Emery

Ne même pas laisser N’Golo Kanté disputer quelques minutes d’un match du Variétés Club de France, c’est pas terrible.

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Adrien Rabiot

Qui a le plus couru entre Paul Seixas et lui ce 19 juillet ?

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Michael Olise

Il manquait peut-être Dan Burn sur le terrain pour qu’il mette un but.

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Ousmane Dembélé

Il n’a même pas le meilleur raté du soir. Dommage.

Note de la rédaction 5/10
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Bradley Barcola

Une entrée qui montre qu’il aurait bien fait de sortir du banc contre l’Espagne.

Note de la rédaction 6/10
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Kylian Mbappé

Tremble, Just Fontaine.

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Par Ulysse Llamas

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