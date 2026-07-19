Mondial 2026

Petite finale

France-Angleterre (4-6)

Les notes des Bleus contre l’Angleterre

Par Ulysse Llamas le Dimanche 19 Juillet à 01:15 3 Réactions

Dans un foutoir pas possible, Didier Deschamps et les Bleus ont récolté la médaille en chocolat du Mondial américain. D’un côté, les Bleus ont été malmenés et invisibles face à l’Angleterre (4-6) et ont gâché leur Coupe du monde. De l’autre, ils ont offert un joyeux bordel aux éveillés du samedi soir.