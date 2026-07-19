- Mondial 2026
- Petite finale
- France-Angleterre (4-6)
Les notes des Bleus contre l’Angleterre
Dans un foutoir pas possible, Didier Deschamps et les Bleus ont récolté la médaille en chocolat du Mondial américain. D’un côté, les Bleus ont été malmenés et invisibles face à l’Angleterre (4-6) et ont gâché leur Coupe du monde. De l’autre, ils ont offert un joyeux bordel aux éveillés du samedi soir.
Les notes de la première période des Bleus
Mike Maignan
Dans un Crunch, il faut toujours manger un bon Rice. Il faut s’arrêter avant l’indigestion.
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Malo Gusto
À un péage, il y toujours la voiture qui passe rapidement avec le badge et celle qui s’engueule pendant cinq minutes pour trouver la carte bleue. Malo Gusto est la deuxième.
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Ibrahima Konaté
Le Real Madrid a misé sur le mauvais cheval.
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Maxence Lacroix
Et la bannière, surtout.
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Theo Hernández
Même Samuel Umtiti a sorti une meilleure mi-temps.
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Warren Zaïre-Emery
Avec un nom qui le prédestinait à jouer comme Mobutu, il a été aussi seul que son compère en attaque.
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Adrien Rabiot
Il faudra enlever ses actions du soir dans le documentaire de M6, L’Épopée des Bleus.
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Michael Olise
Il joue au ralenti pour laisser les photographes réaliser les flous plus rapidement.
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Rayan Cherki
Un grand joueur.
De petite finale.
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Désiré Doué
Il va vite devoir écrire une lettre aux Français. Allô Bernard Cazeneuve.
Ce midi, à 12 h 30, je serai en direct sur France 3 Provence pour parler de la lettre que j'adresse aux Françaises et aux Français. Elle est en accès libre : https://t.co/ZCULSCDhHI #LaPromesseDeLaFrance
— Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) July 18, 2026
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Kylian Mbappé
Sympa, il laisse Just Fontaine tranquille quatre ans de plus.
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Les notes de la deuxième période
Mike Maignan
Il n’a même pas réussi à arrêter le penalty, rien ne va plus.
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Malo Gusto
Même l’arbitre n’a pas suivi ses allers-retours. Remplacé par Jules Koundé (90e +1), en pleine forme.
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Dayot Upamecano
Qui se souvient de l’époque où Didier Deschamps hésitait entre Upamecano et Konaté ?
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Maxence Lacroix
Le défenseur central des médaillés en chocolat de la Coupe du monde, ça vaut au moins 125 millions en Premier League, non ?
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Lucas Digne
Officiel : sous les yeux de sa famille, Lucas Digne quitte le Paris FC. Il est transféré au PSG.
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Warren Zaïre-Emery
Ne même pas laisser N’Golo Kanté disputer quelques minutes d’un match du Variétés Club de France, c’est pas terrible.
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Adrien Rabiot
Qui a le plus couru entre Paul Seixas et lui ce 19 juillet ?
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Michael Olise
Il manquait peut-être Dan Burn sur le terrain pour qu’il mette un but.
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Ousmane Dembélé
Il n’a même pas le meilleur raté du soir. Dommage.
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Bradley Barcola
Une entrée qui montre qu’il aurait bien fait de sortir du banc contre l’Espagne.
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Kylian Mbappé
Tremble, Just Fontaine.
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Par Ulysse Llamas