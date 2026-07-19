Mbappé : «Je peux comprendre certains qui pensent que c'est du foutage de gueule»

Une leçon, une réaction. La France mange du chocolat après un match de dingue pour la troisième place contre l’Angleterre (4-6). Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, a commenté la défaite des Bleus au micro de M6 : « Je pense qu’il y a eu deux mi-temps différentes. À la fin de la première mi-temps, je peux comprendre certains qui pensent que c’est du foutage de gueule, qu’on n’a pas respectés le maillot. Moi, je dirais plus qu’on a été humains, et que malheureusement on ne peut pas se permettre d’être humains. »

« Ce match-là ne va pas entacher la légende Didier Deschamps »

« On a été complètement sonnés, et je pense qu’ils nous ont bien réveillés, a poursuivi l’attaquant. Après, en deuxième mi-temps, on est redevenus des joueurs de haut niveau, des machines mentales, qui font qu’on n’a plus de sentiments. Et donc on a réussi à gagner cette deuxième mi-temps [4-2 pour les Bleus lors de la seconde période]. Au final, on ne gagne pas. »

Didier Deschamps termine donc ses douze ans de sélectionneur des Bleus par une défaite : « C’est dommage pour le coach, a enchaîné Mbappé. On voulait faire quelque chose pour lui. Malheureusement, la première mi-temps donne l’impression qu’on l’a laissé tomber. Ce n’est pas du tout ce qu’on voulait faire ressentir. C’est comme ça, c’est le football. On veut remercier le coach, pour tout ce qu’il a fait, parce que ce match-là ne va pas entacher la légende Didier Deschamps. »

Kylian Mbappé devient quand même le meilleur buteur de l’histoire la Coupe du monde. Contre l’Angleterre, le joueur de 27 ans a marqué ses 21 et 22ème buts en Coupe du monde. « Leo il marque tout le temps, a commenté le capitaine des Bleus sur la Six. Demain [lors de la finale], il va marquer, c’est sur. Moi, j’essaye toujours d’aider mon équipe. […] J’aurais aimé ne pas être le meilleur buteur de l’histoire et jouer le match demain [la finale]. C’est bien pour l’héritage, mais aujourd’hui ce n’est pas la première chose qui traverse mon esprit. »

L’héritage, c’est le match pour la troisième place le plus fou de l’histoire du Mondial ?

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