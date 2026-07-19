La FFF salue Deschamps et son «engagement exceptionnel»

Deschamps, fertile. Après 187 matchs (selon Opta et Chronique Bleus), et une dernière nuit de folie contre l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde (4-6), DD s’en va. Didier Deschamps avait pris les rênes de l’équipe de France en 2021. Pour clore ce beau chapitre, la Fédération française de football y est allée de son joli hommage au sélectionneur. Sur son compte X, la troizef a tenu à saluer et remercier DD.

« L’équipe de France a retrouvé crédibilité, respect et amour »

« En quittant, dans quelques jours, ses fonctions de sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps referme un quart de siècle d’un engagement exceptionnel au service des Bleus et du football français, peut-on y lire. Il est des parcours qui marquent durablement l’histoire d’une institution et d’un pays. Didier Deschamps a incarné l’exigence, la rigueur, le sens du collectif et l’amour du maillot bleu. Sous son autorité, pendant quatorze ans, l’Équipe de France a retrouvé crédibilité, respect et amour en demeurant au plus haut niveau mondial, remportant la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021 et atteignant plusieurs finales majeures, tout en conservant une régularité hors-normes. »

L’institution présidée par Philippe Diallo a ensuite poursuivi :« Au-delà des cent quatre-vingt-cinq matchs disputés, des cent-vingt victoires, Didier Deschamps a su transmettre une culture de la performance et de la responsabilité qui restera une référence pour les générations futures. Il a accompagné l’éclosion de nombreux internationaux, fédéré plusieurs groupes autour de valeurs fortes et contribué à renforcer le lien unique entre les Français et leur équipe nationale. Capitaine de l’équipe championne du monde en 1998, champion d’Europe en 2000, puis sélectionneur champion du monde vingt ans plus tard, Didier Deschamps occupe une place à part dans l’histoire du football français. Peu auront autant donné au maillot bleu, comme joueur puis comme sélectionneur. » Le nom de son successeur, Zinédine Zidane, devrait être dévoilé début septembre.

Passer de DD à ZZ sans commencer par EE, c’est prendre un risque ?

Au revoir là-haut