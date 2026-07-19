Mbappé devient seul meilleur buteur de l'histoire du Mondial

Messi ? En marquant ses 21e et 22e buts dans cette compétition dans une petite finale de folie face à l’Angleterre (4-6), Kylian Mbappé est devenu dans la nuit de samedi à dimanche le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Le capitaine de l’équipe de France dépasse Lionel Messi. L’Argentin, qui a encore une finale de Mondial à jouer, a marqué 21 buts dans le tournoi. Et Mbappé n’a que 27 ans.

Après avoir déjà planté quatre pions en 2018, il en avait inscrits huit en 2022. Selon les calculs savants de la rédaction, il compte désormais dix réalisations en 2026. L’Allemand Miroslav Klose, encore troisième de ce joli classement, avec seize réalisations, n’a pas été rejoint par Harry Kane. L’Anglais, resté sur le banc lors de cette petite finale, a inscrit quatorze buts en Coupe du monde.

Lionel Messi « va marquer en finale »

« Leo il marque tout le temps, a commenté le capitaine des Bleus sur la Six. Demain [lors de la finale], il va marquer, c’est sur. Moi, j’essaye toujours d’aider mon équipe. […] J’aurais aimé ne pas être le meilleur buteur de l’histoire et jouer le match demain [la finale]. C’est bien pour l’héritage, mais aujourd’hui ce n’est pas la première chose qui traverse mon esprit. »

Vivement 2030 prochain, dirait Michel Drucker.

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