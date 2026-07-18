La France menée 4-0 à la mi-temps, une première sous Deschamps et un record d'après-guerre

On ne s’attendait à rien, on est quand même déçus. La France est lourdement menée par l’Angleterre à la mi-temps de la petite finale de la Coupe du monde. Très lourdement, même (0-4). Declan Rice (3e), Ezri Konsa (18e) et Bukayo Saka (37e et 45e +1) tournent pour le moment au calvaire la dernière de Didier Deschamps. Pour son 187ème match avec les Bleus, DD est mené de quatre buts à la mi-temps d’un match pour… la première fois de son mandat. Les Bleus de Deschamps avaient déjà encaissé trois buts en une mi-temps, en 2013, contre le Brésil (0-3 au final). Il s’agit jusqu’à présent de la pire défaite de Deschamps.

La plus large défaite des Bleus en Coupe du monde ? Le 2-5 de la demi-finale contre le Brésil, en 1958. Et en match officiel ? Un 1-5 contre la Yougoslavie, en 1968, pour le compte des qualifications pour l’Euro. Depuis Aimé Jacquet, aucun sélectionneur de l’équipe de France n’a terminé son mandat par une victoire.

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On reste loin du 17-1 pour le Danemark lors des JO 1908.