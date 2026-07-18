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La compo des Bleus pour défier l'Angleterre avec plusieurs surprises

TB
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La compo des Bleus pour défier l'Angleterre avec plusieurs surprises

Les derniers choix de DD. Comme attendu, l’équipe de France se présente avec une composition quelque peu remaniée pour défier l’Angleterre dans cette petite finale de Coupe du monde. Plusieurs joueurs ayant eu peu de temps de jeu jusqu’à présent vont ainsi en profiter pour se dégourdir les pattes à Miami. C’est notamment le cas de Rayan Cherki, qui démarre la rencontre dans un rôle de meneur de jeu. Il aura pour mission de fournir trois titulaires habituels en bons ballons (Michael Olise, Désiré Doué et bien sûr Kylian Mbappé).

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Si Mike Maignan garde sa place dans les buts, le reste du XI est largement plus bouleversé avec notamment une ligne défensive totalement changée. Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix et Théo Hernandez (tous deux entrés en jeu face à l’Espagne) devront protéger leur portier. Enfin dans ce 4-2-3-1 toujours immuable, le double pivot sera composé de Warren Zaïre-Emery et Adrien Rabiot.

Allez, il y a une médaille à aller chercher !

Le message émouvant de Mbappé pour Deschamps

TB

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