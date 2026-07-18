Ancelotti fait gagner Lille

Lille c’est le Brésil. Tout juste débarqué sur le banc du LOSC, Davide Ancelotti effectuait ses grands débuts ce samedi après-midi. Un premier match amical largement remporté par les Dogues face aux Belges de La Louvière. Sans les joueurs ayant participé à la Coupe du monde, les Nordistes s’en sont remis au jeune Soriba Diaoune pour ouvrir le score, avant que Gaëtan Perrin ne double la mise avec style juste avant la pause.

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Ancelotti a ensuite remodelé complètement son XI au retour des vestiaires, offrant leurs premières minutes à Önel Basar et Loun Srdanović, les deux recrues arrivées cet été. Mais c’est finalement le jeune défenseur Isaac Cossier qui s’est chargé d’inscrire le dernier but du haut de ses 19 ans.

Les Dogues ont déjà faim.

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