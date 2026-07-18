Borja Iglesias serrera la main de Trump par peur d'aller en prison

La politique de la terreur. Connu pour ses engagements politiques, Borja Iglesias s’est exprimé sur l’eventualité d’avoir à serrer la main de Donald Trump avant ou après la finale de la Coupe du monde entre son Espagne et l’Argentine. Ce que le joueur du Betis fera si nécessaire, à contre-coeur. « Je n’ai pas envie d’aller en prison, a-t-il plaisanté dans un entretien pour le magazine Panenka. J’espère le saluer à un moment où nous serons tous très heureux, et que ça passe très vite et que je puisse oublier. »

« Les gens connaissent parfaitement ce que je pense »

Selon Iglesias, le moment ne se prête pas vraiment à s’opposer frontalement au président américain. « Je pense que ce n’est pas le moment de créer la polémique, les gens connaissent parfaitement ce que je pense, a-t-il affirmé. J’adorerais faire beaucoup de choses mais la réalité, c’est que même si les gens pensent que je suis tout-puissant, je n’ai pas autant de pouvoir que ça pour m’attaquer à certaines choses. »

Si même lui ne peut plus rien, qu’est-ce qu’on va devenir ?

On en sait plus sur la durée du concert de la mi-temps