L'ouverture du score de Rice en vidéo

Crunch messire, chocolat ! Même pas cinq minutes de jouées, et voilà la France déjà menée par l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026. Declan Rice a ouvert le score, du pied droit (0-1, 3e). Le capitaine anglais a profité d’une perte de balle de Désiré Doué vers Rayan Cherki. Mike Maignan, lui, est resté médusé.

Il s’agit du quatrième match entre la France et l’Angleterre en Coupe du Monde. Les Three Lions ont gagné les deux premiers, en 1966 et en 1982. Les Bleus l’ont emporté 2-1 lors du quart de finale disputé de 2022.

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