Rabiot tance le «comportement inadmissible» de ses coéquipiers

Comportement, bah ouais. Que faut-il retenir d’une dernière, d’un match à dix buts que personne n’a voulu joué, que personne n’a bien démarré mais qui s’est fini en orgie de foot ? Que tout le monde a été naze ou que tout le monde a su redressé la barre en seconde période ? Après la défaite des Bleus contre l’Angleterre (4-6), synonyme d’une quatrième place à la Coupe du monde américaine, Adrien Rabiot a plutôt opté pour la première option.

« On ne peut pas se permettre de bâcler les choses comme cela »

« On est entrés d’une manière assez honteuse dans cette première mi-temps, a commenté le milieu de terrain sur BeIn Sport. J’ai vu des comportements de certains joueurs que je n’avais jamais vus jusqu’ici, pour un match comme ça. C’est vrai que c’est un peu décevant, parce que c’était le dernier match. On se devait de bien figurer dans cette compétition, Il ne faut pas oublier tout ce qu’on a fait. »

Adrien Rabiot a ensuite poursuivi sur la fin de la Coupe du monde des Bleus : « C’est vrai qu’il y a beaucoup de déception après cette demi-finale perdue contre l’Espagne. Il y avait un travail à faire jusqu’au bout, et on ne peut pas se permettre de bâcler les choses comme cela. On s’est repris à la mi-temps, on s’est parlés et on s’est dit qu’il fallait un peu d’orgueil, qu’il fallait montrer quelque chose. C’était nettement mieux en seconde période, mais sur la première mi-temps, certains comportements étaient assez inadmissibles. »

Un dernier mot pour Didier Deschamps, pour finir : « Il faut mettre en avant le coach et le staff ce soir. […] Ils ont fait un travail énorme. C’est surtout ça qu’il faut rappeler. […] Il a pris la parole [dans le vestiaire], a remercié tout le monde. Je pense que c’est à nous de le remercier. […] On s’en souviendra. On en est reconnaissants. »

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Certains reprendraient bien du Rabiot avant les vacances.

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