Deschamps n'avait jamais encaissé six buts sur le banc des Bleus

Nuit de folie à Miami. Ce pléonasme résume bien ce France-Angleterre (4-6), petite finale de la Coupe du monde 2026. Un match de dingue, oui, mais aussi le 187e et dernier match de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France de football. L’ancien milieu de terrain poursuit un mal du siècle : depuis 1998, aucun sélectionneur national n’a remporté son dernier match avec les Bleus.

Pas le match le plus prolifique de l’ère Deschamps

Les Bleus n’avaient pas connu de match à dix buts depuis leur victoire anecdotique contre Gibraltar (14-0), en novembre 2023. Dix buts ont été inscrits ce samedi soir, faisant de ce Crunch le match le plus animé d’un Mondial depuis 1982.

La France, n’avait jamais encaissé quatre buts en une mi-temps depuis 1968. C’était un match contre la Yougoslavie (1-5 au final), comptant pour les qualifications pour l’Euro. Sous le mandat de Didier Deschamps, les Bleus n’avaient pas fait pire qu’un 0-3 concédé contre le Brésil, en match amical en juin 2013. En dehors de cette rencontre et de la finale de la Coupe du monde 2022, l’équipe de Didier Deschamps n’avait encaissé trois buts qu’à trois reprises : une fois contre l’Italie, en Ligue des nations en septembre 2024 (1-3) et une fois contre le Brésil (1-3), en amical. C’était en mars 2015.

Entre trois et six, il y a un pas quand même.

Sondage : Didier Deschamps va-t-il vous manquer ?