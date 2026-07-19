Olise dépasse Pelé devient le meilleur passeur d'une édition de la Coupe du monde

Aux Champs-Olise, cette fois pour de vrai. Double passeur décisif, à deux reprises pour Kylian Mbappé, Michael Olise a délivré contre l’Angleterre. Si la France s’est inclinée au bout d’un match totalement crazy (4-6), Michael Olise a battu un record : il devient le meilleur passeur de la Coupe du monde sur une même édition.

L’ailier du Bayern Munich a en effet délivré ses sixième et septième passes décisives du tournoi. Il bat le record de Pelé, établi en 1970. Bon, le Brésilien avait disputé deux matchs de moins que le Français qui, pour son premier Mondial, a régalé une fois Mbappé contre le Sénégal, une fois Mbappé contre l’Irak, une fois Ousmane Dembélé contre l’Irak, une fois Bradley Barcola contre la Suède, une fois Mbappé contre la Suède, et donc deux fois le capitaine des Bleus contre l’Angleterre.

Just Fontaine, lui, tient encore.

Mbappé devient seul meilleur buteur de l'histoire du Mondial