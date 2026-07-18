Wayne Rooney tient sa promesse

Rooney rame aussi bien que quand il était coach. Consultant pour la télé britannique pendant cette Coupe du monde, Wayne Rooney s’était fait cette promesse : « Si la Norvège se qualifie en quarts de finale, je vais ramer dans la Mersey. » Un hommage au célèbre « Norwegian Row » effectué par les supporters des Vikings pendant la Coupe du monde. À la suite de la qualification de son équipe en quarts de finale grâce à une victoire contre le Brésil, Erling Haaland avait alors envoyé une vidéo à Rooney déclarant : « Wayne Rooney, j’attends que tu ailles ramer maintenant. »

Une balade sur l’Hudson River de New York

Promesse tenue… ou presque. Plutôt que sur sa Mersey natale, le numéro 10 formé à Everton s’est retrouvé sur l’Hudson River, à New York. Dans cette galère, Rooney a même été accompagné par Joe Hart et Micah Richards. À bord de leur embarcation, les trois anciens joueurs n’arrêtaient pas de hurler « Row ! » et donnaient surtout l’impression de faire du surplace.

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