Le nouvel entraîneur des gardiens du LOSC va vous surprendre

Surprise. Après l’arrivée de Davide Ancelotti, le staff technique du LOSC continue de se préciser. Ce vendredi, les Dogues ont officialisé la nomination de Rémy Vercoutre comme entraîneur adjoint en charge des gardiens.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien portier de l’Olympique lyonnais occupe cette fonction puisqu’il était déjà à ce poste chez les Gones de 2021 à 2025.

𝑹𝒆́𝒎𝒚 𝑽𝒆𝒓𝒄𝒐𝒖𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒔 𝒈𝒂𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏𝒔 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🧤 Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Rémy Vercoutre en qualité d’entraîneur adjoint en charge des gardiens ✍️ Le communiqué ➡️https://t.co/jOsZJeCas5… pic.twitter.com/nntJw3OY1Z — LOSC (@losclive) June 12, 2026

Si en junior Vercoutre avait porté les couleurs de l’US Gravelines et de l’USL Dunkerque, l’ex-doublure de Grégory Coupet n’a jamais évolué en professionnel dans un club du Nord, qui est pourtant sa région natale. L’entraîneur adjoint de 45 ans, qui a disputé 240 matchs en Ligue 1, devrait travailler avec Berke Özer, sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2029, qu’il avait critiqué par le passé.

« Berke Özer à Lille, c’est pour moi un grand point d’interrogation, avait-il pointé quand il était consultant pour Ligue1+. Je ne l’ai pas encore vu faire un match référence. Il est parfois capable de coups d’éclat, et des fois je trouve qu’il n’est pas très bien placé. Il est trop bas, parfois trop haut. Le championnat de Ligue 1 est un championnat âpre, difficile, et j’attends de voir un peu ce qu’il va donner sur la longueur. » Vercoutre lui avait tout de même trouvé une qualité en soulignant qu’il « avait beaucoup de sang-froid ».

Au moins, c’est dit.

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