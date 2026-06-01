S’abonner au mag
  • France
  • Lille OSC

Davide Ancelloti devient officiellement l’entraîneur du LOSC

TC
33 Réactions
Davide Ancelloti devient officiellement l’entraîneur du LOSC

Bem-vindo en Ligue 1, Don Ancelotti. C’était quasiment officiel, mais le LOSC vient d’officialiser son nouvel entraîneur en la personne de Davide Ancelotti. L’Italien s’est engagé pour deux ans dans le Nord. Passé par le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich, Naples et Everton, l’actuel adjoint de la Seleção vivra donc sa seconde expérience en tant qu’entraîneur principal après un passage sur le banc de Botafogo en 2025. Autant par son parcours que par son nom, le lien entre Davide Ancelotti et Don Carlo Ancelotti n’est plus à démontrer, mais le fils se détachera donc du père la saison prochaine pour vivre les joies de la Ligue 1, de la Coupe de France et donc d’une campagne de Ligue des champions aux commandes du bateau lillois.

Jeune et ambitieux

Seulement âgé de 36 ans, Davide Ancelotti fait figure de pari pour les Lillois. Plus jeune qu’Olivier Giroud, il a notamment connu une rapide carrière de joueur avant de s’orienter vers le côté tactique du ballon rond. « Je suis très fier et heureux, et je remercie le président Olivier Létang pour sa confiance et pour cette opportunité », a annoncé le néo-Nordiste avant d’ajouter : « Le projet du LOSC me correspond, avec une identité claire, des exigences, du travail dur. » Une joie partagée par son président Olivier Létang qui se dit « extrêmement heureux d’accueillir Davide ».

Du carnaval de Rio au carnaval de Dunkerque, il n’y a qu’un pas.

Le LOSC devrait miser sur Ancelotti pour succéder à Genesio

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Quelle finale avez-vous préféré ?

PSG-Inter 2025
PSG-Arsenal 2026
Fin Dans 22h
88
55

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.