La liste de l’Arabie saoudite pour la Coupe du monde avec un Lensois

C’est donc ces vingt-six-là qui battront l’Espagne. L’Arabie saoudite a annoncé la liste des 26 joueurs qui prendront la direction des États-Unis pour disputer la Coupe du monde. Parmi les joueurs sélectionnés par Georgios Donis, peu de joueurs connus par les suiveurs du football européen mais un vainqueur de la Coupe de France avec le RC Lens : Saud Abdulhamid. Les Faucons verts affronteront l’Uruguay, l’Espagne puis le Cap-Vert pour tenter de faire mieux qu’en 2022 où ils avaient terminé derniers de leur groupe malgré une victoire de prestige contre le futur vainqueur argentin (2-1). Avant de lancer leur Mondial, les Saoudiens disputeront un dernier match amical contre le Sénégal, mercredi.

Carrying our hopes, our dreams 💚 The final 26-man squad selected for FIFA World Cup 2026™️ 🇸🇦📋 Fly high, Green Falcons 🙌#GreenFalcons | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KJxqlf64yL — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 1, 2026

Une liste 99 % Saudi Pro League

Petite spécificité de la liste, Saud Abdulhamid est le seul joueur de la liste à ne pas évoluer dans le championnat saoudien. Pas mal de changements sont également à noter par rapport à la dernière Coupe du monde, puisque seulement 10 des 26 joueurs étaient au Qatar en 2022.

Pas la même saveur qu’une liste d’Hervé Renard, tout ça.

La liste des 26 de l’Arabie saoudite

Gardiens : Mohammed Al-Owais (Al-Ula), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr) et Ahmed Al-Kassar (Al-Qadsiah)

Défenseurs : Saud Abdulhamid (RC Lens), Jehad Thakri (Al-Qadsiah), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal), Ali Lajami (Al-Hilal), Nawaf Boushal (Al-Nassr), Ali Majrashi (Al-Ahli), Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadsiah), Hassan Kadesh (Al-Ittihad), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal) et Ayman Yahya (Al-Nassr)

Milieux : Mohamed Kanno (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Ziyad Al-Johani (Al-Ahli), Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr), Musab Al-Juwayr (Al-Qadsiah), Sultan Mandash (Al-Hilal) et Alaa Al-Hajji (Neom)

Attaquants : Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad), Abdullah Al-Hamddan (Al-Nassr) et Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq)

Ouf, Saud Abdulhamid a récupéré un passeport