L’Islande victime des nouvelles règles d’arbitrage

Le dindon de la farce. Pas qualifiée pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, l’Islande a disputé ce dimanche après-midi un match amical face au Japon. Battue sur le gong, la sélection islandaise a été victime des innovations et nouvelles règles arbitrales qui seront appliquées lors du Mondial cet été.

Méchant est l’arbitre, cruelle est la règle

Allez, on vous replace le contexte et le scénario de ce match : on joue la 87e minute, le Japon trouve enfin la faille et ouvre le score grâce à son avant-centre Koki Ogawa, qui profite de la supériorité numérique des siens pour crucifier l’Islande. Pourtant, les Islandais n’ont pas récolté le moindre rouge. Mais comment expliquer cette situation inédite ? Un joueur blessé qui se fait soigner sur le bord du pré ? Non. Un Islandais parti rapidement aux toilettes pour éviter l’accident industriel en mondovision ? Toujours pas.

Non, la raison se trouve dans le changement de Kristian Hlynsson deux minutes plus tôt, à la 85e minute de jeu. Ce dernier a dépassé le délai de 10 secondes fixé par l’arbitre pour sortir du terrain. Et comme le veut la nouvelle règle, si un joueur remplacé ne respecte pas le décompte de l’arbitre, alors le remplaçant ne peut pénétrer sur la pelouse et se retrouve obligé de patienter jusqu’au prochain arrêt de jeu. Et le prochain arrêt de jeu… c’était le but des Nippons. Cocasse.

Nouvelle règle testée lors des matchs de préparation pour le Mondial : si un joueur met plus de 10 secondes à sortir lors d'un changement, le remplaçant ne peut pas rentrer avant une minute. L'Islande en a fait les frais. Hâte de voir cela en Cdm !pic.twitter.com/X8TaIYrcHh — Victor CLOT-AMIOT (@VictorClotAmiot) May 31, 2026

Cette nouvelle réglementation ne fera pas les affaires d’Arsenal.

Le Japon au Mondial 2026 sans deux joueurs majeurs