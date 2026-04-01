Wilson Isidor débloque déjà son compteur avec Haïti

Déjà indispensable. Haïti a décroché un match nul (1-1) contre l’Islande dans une rencontre amicale en vue de la Coupe du monde 2026, ce mardi. Menés au score, les Grenadiers s’en sont remis à Wilson Isidor en fin de match (88e). L’attaquant de Sunderland a inscrit son premier but pour sa deuxième apparition sous le maillot haïtien.

GOAL HAITI 🇭🇹 1-1 It’s our new man Wilson Isidor with his first goal for Haiti! Isidor does well to shimmy past two Iceland 🇮🇸 defenders before finishing low and hard past the keeper. A late goal snatching the win from the Europeans pic.twitter.com/Nsa24YCv4J — The Counter Attack (@TheCountrAttack) March 31, 2026

Né à Rennes, Wilson Isidor a récemment fait le choix de représenter la patrie de ses parents à quelques mois de la phase finale du Mondial en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet). Haïti, qualifié pour la première fois de son histoire, pourra s’appuyer sur le sens du but du joueur de 25 ans face au Brésil, au Maroc et à l’Écosse, ses trois adversaires du groupe C.

Une belle recrue.

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