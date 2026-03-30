Les Bleuets font le boulot contre l’Islande

France Espoirs 2-1 Islande Espoirs

Buts : Lebreton (10e) et Zeze (29e) pour les Bleuets // Guðjohnsen (24e, SP) pour l’Islande

Quatre jours après une promenade face au Luxembourg, les Bleuets ont validé leur deuxième succès de cette trêve internationale et fait un nouveau pas vers l’Euro Espoirs en battant leurs dauphins islandais (2-1). La victoire a été obtenue en première période, où les jeunes Français se sont montrés solides, avant un deuxième acte plus léger.

10' : MON DIEU LE CONTRÔLE JHZZHDZJHBDZHJD ?????????? 🤯 GOALZOOOO de Noe Lebreton, que dis-je, DE DENNIS BERGKAMP ! 1-0 pour la France ! 🇫🇷 pic.twitter.com/wEcL0RZSgJ — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) March 30, 2026

Dès la dixième minute, Noé Lebreton a régalé l’Abbé-Deschamps d’un superbe enchaînement dans la surface pour mettre les siens en tête (1-0, 10e). Sauf qu’un petit quart d’heure plus tard, le capitaine Leny Yoro s’est emmêlé les pinceaux et a concédé un penalty. Un péno transformé par Daníel Guðjohnsen, fils d’Eiður, qui a parfaitement pris à contre-pied Robin Risser (1-1, 24e).

Heureusement, dans la foulée, Nathan Zeze, en renard des surfaces, a remis les Bleuets en tête, en reprenant une tête de Lesley Ugochukwu, venue taper le poteau (2-1, 29e). Voilà pour les buts.

90+3' : MON DIEU LA BARRE DU JOUEUR ISLANDAIS !! La clim aurait été terrible... 🥶 pic.twitter.com/SNgQdnLBcB — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) March 30, 2026

Bien moins en cannes après la pause, les Bleuets auraient pu craquer sans un Risser vigilant, un Zeze attentif et surtout une barre transversale décisive par deux fois dans le temps additionnel. L’essentiel est fait, et à quatre matchs de la fin des éliminatoires, les Espoirs tricolores comptent 16 points, dont 5 d’avance sur leurs plus proches poursuivants, l’Islande et la Suisse.

Une qualif tranquille à un Euro espoirs, c’est trop bizarre pour être vrai.

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