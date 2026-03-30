Pourquoi Ismaëlo Ganiou a pu passer du Burkina-Faso à l'équipe de France Espoirs

Mais pour qui joues-tu, Ismaëlo ? Alors qu’il avait remplacé l’ancien Marseillais Issa Kaboré à l’occasion d’une rencontre amicale avec le Burkina Faso contre le Zimbabwe en juin dernier, le Lensois Ismaëlo Ganiou a revêtu le maillot des Bleuets la semaine dernière contre le Luxembourg (1-5). On vous explique le pourquoi du comment.

La tenue blanche n’a pas changé de couleur, mais le coq a remplacé les chevaux sur le torse du défenseur lensois. Après la décision de Brama Traoré, désormais ex-coach des Étalons, de se passer de Ganiou pour la CAN, ce dernier avait annoncé son attirance pour un défi comme celui de l’équipe de France Espoirs. Rien d’impossible, même avec une cape avec une autre sélection.

Quatre conditions pour changer de maillot

Pour le choix de sélection des binationaux, la FIFA a fixé ses conditions, quatre critères cumulatifs étant définis depuis 2020 pour permettre de changer de nationalité sportive :

– Avoir moins de 21 ans lors du dernier match disputé avec la sélection précédente

– Ne pas avoir disputé plus de trois matchs avec l’équipe A de la sélection en question

– Que trois ans se soient écoulés depuis le dernier match officiel disputé avec cette sélection

– Ne pas avoir disputé de match de phase finale de compétition

Le Fivois de naissance remplit donc les conditions et il postule une place de titulaire ce lundi soir contre l’Islande (19 heures) pour les qualifications à l’Euro 2027.

Tant qu’il peut finir la saison avec Lens, tout va bien.

Un nouveau forfait chez les Bleuets