Les Espoirs ont été se servir dans les clubs du Nord-Pas-de-Calais

Petite pause dans le feuilleton. Ayyoub Bouaddi figure bien dans la liste d’un sélectionneur ce 19 mars : celle de Gérard Baticle pour l’équipe de France espoirs. Un dénouement (éphémère) pour le gamin du Lille OSC qui animait récemment les rumeurs concernant une probable première avec le Maroc. Mais pour le voir avec les Lions de l’Atlas, il faudra attendre encore un peu.

Bien que non retenu en équipe de France A, le Dogue de 18 ans ne laisse pas non plus insensible Didier Deschamps : « J’ai vu qu’il n’a pas été sélectionné avec le Maroc. Il a la liberté de choisir. Je n’ai pas échangé avec lui, ce n’est pas ma manière de fonctionner. On suit ses performances mais la concurrence est forte. »

Avec Risser et Ganiou pour une qualif’ à l’Euro

Pour composter leur billet pour l’Euro Espoirs 2027 qui se tiendra en Albanie et en Serbie, les Bleuets se déplaceront à Differdange pour affronter le Luxembourg le 26 mars prochain avant de recevoir l’Islande à Auxerre quatre jours plus tard.

2️⃣3️⃣ BLEUETS APPELÉS 🇫🇷🫡 Gérald Baticle a dévoilé sa liste pour les 2 prochains matchs de qualification à l’Euro Espoirs ! 🆚 Luxembourg 🇱🇺 | le 26 mars à Differdange 🆚 Islande 🇮🇸 | le 30 mars à Auxerre pic.twitter.com/Ir73iLRyyd — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

Et honnêtement, il y a du beau monde pour éviter la débâcle et coller une ribambelle de caramels. Le gardien sang et or Robin Risser, un temps pressenti pour faire sa première en temps que numéro 3 chez les A à la place de Lucas Chevalier, se retrouve finalement de nouveau entre Guillaume Restes et Ewen Jaouen chez les jeunots.

Oh, et la voilà la surprise : le défenseur lensois Ismaëlo Ganiou, non sélectionné avec le Burkina-Faso pour la CAN, atteint son objectif de l’année après avoir admis en février dernier : « France Espoirs, par exemple, c’est un objectif qui m’attire. Je donne le maximum et j’espère pouvoir les atteindre d’ici la fin de saison. » Hop, une ligne de moins sur la to-do list.

Des Bleuets qui ne feront pas de fleur.

Les Bleuets assurent l’essentiel et la première place de leur groupe face aux Îles Féroé