Pourquoi Ayyoub Bouaddi n'a pas été appelé par le Maroc

De sang neuf chez les Lions. Mohamed Ouahbi a annoncé sa première liste en tant que sélectionneur du Maroc pour la trêve internationale en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur champion du monde U20 a retenu 28 joueurs dont 17 qui étaient présents lors de la CAN 2025. Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Neil El Aynaoui seront de la partie tout comme Brahim Diaz, le héros malheureux (ou heureux) de la finale.

De nouveaux joueurs feront leur premier pas en sélection marocaine, à l’image du Strasbourgeois Samir El Mourabet mais aussi Issa Diop. Le défenseur de 29 ans, longtemps éligible aux équipes de France et du Sénégal, a opté pour le Maroc, pays d’origine de sa mère.

Toujours pas d’Ayyoub Bouaddi

Annoncé depuis quelques semaines dans la liste, le nom d’Ayyoub Bouaddi ne figure pourtant pas dans les 28 joueurs convoqués par Mohamed Ouahbi. L’absence du lillois n’inquiète pas le technicien de 49 ans.

« Au vu de nos échanges, j’ai vu que c’est un joueur qui aime le Maroc. Nous avons proposé notre plan et il n’y a rien de négatif. Il ne faut pas mettre la pression aux jeunes joueurs », confie le sélectionneur marocain. Le milieu de terrain du LOSC a toujours l’embarras du choix entre les Bleus, vice-champions du monde, et le Maroc, nouveau champion d’Afrique.

Ce sera sans la pépite de 18 ans que les Lions de l’Atlas entameront l’ère Ouahbi contre l’Équateur (27 mars) et le Paraguay (31 mars), deux matchs amicaux en guise de préparation à la Coupe du monde 2026.

Bouaddi ne rime pas encore avec Ouahbi.

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